ФНС получит больше сведений о деньгах россиян в банках

СЕГОДНЯ 14:04 2018-10-09T14:04:28+03:00

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Министерство юстиции России зарегистрировало приказ Федеральной налоговой службы (ФНС) о новом порядке запросов в банк насчет остатков средств и движения по счетам россиян. Документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, затронет всех налогоплательщиков.

Приказ даст возможность ФНС запрашивать сведения отдельно по вкладам и отдельно по счетам. Запрос можно будет отправлять как по состоянию на сегодня, так и за прошедшее время.

В настоящее время запрашиваемые сведения могут касаться открытых счетов, остатках по ним и движении средств без разделения на вклад и расчетный счет.

При этом представители налоговой службы должны будут указывать — запрашиваемые данные имеют отношению к гражданину как к обычному человеку или как к предпринимателю. Это позволит сотрудникам ведомства проще применять процедуру принудительного взыскания налогов.