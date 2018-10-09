2018-10-09T14:24:54+03:00
В мире

В Болгарии задержали подозреваемого в убийстве журналистки

Им оказался мужчина, имеющий гражданство Румынии и Молдавии
Екатерина БОЛГОВА
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Болгарская журналистка Виктория МариноваБолгарская журналистка Виктория МариноваФото: REUTERS
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В Болгарии задержали подозреваемого в убийстве журналистки Виктории Мариновой. Им оказался мужчина, имеющий гражданство Румынии и Молдавии, передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал. Официальный комментарий на этот счет от правоохранительных органов пока не поступал.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 6 октября городе Русе была убита 30-летняя директор регионального телеканала TVN Виктория Маринова. Ее сначала избили и изнасиловали, а затем задушили. В конце сентября она запустила на своем телеканала ток-шоу "Детектор", который занимался расследованием мошенничества чиновников Болгарии с фондами Евросоюза.

Полиция не исключала, что убийство Мариновой может быть связана с ее профессиональной деятельностью. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир сообщил, что шокирован произошедшим и призвал оперативно найти виновных в убийстве журналистки.

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