2018-10-09T14:30:50+03:00
Политика

Бортников: ФСБ предотвратила шесть терактов на Северном Кавказе с начала года

Уничтожено 50 участников бандформирований
Денис СУХОВ
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Глава ФСБ РФ Александр Бортников. ФОТО Михаил Метцель/ТАССГлава ФСБ РФ Александр Бортников. ФОТО Михаил Метцель/ТАСС
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С начала 2018 года ФСБ предотвратила шесть терактов в Северо-Кавказском федеральном округе, при этом было уничтожено 50 боевиков. Об этом сообщил директор службы Александр Бортников в ходе заседания национального антитеррористического комитета в Махачкале.

«Конкретные результаты проведенных в текущем году оперативных и боевых мероприятий - это шесть предотвращенных терактов. Задержаны 63 бандита и 142 пособника. Уничтожены 50 боевиков, в том числе главари действовавших в Чечне и Дагестане террористических группировок», - рассказал Бортников.

По словам директора ФСБ, правоохранительные органы и местные власти реализовали ряд силовых и профилактических мер, которые позволили более чем в два раза снизить количество преступлений террористической направленности в регионе, а также сократить внутреннюю базу подпитки экстремистов.

«Внутренняя база подпитки бандподполья людскими и финансовыми ресурсами сужается, каналы его внешней поддержки также последовательно перекрываются правоохранительными органами; безуспешными становятся любые попытки террористов воссоздать боеспособные бандформирования», - резюмировал Бортников.

Несмотря на достигнутые успехи, на территории СКФО сохраняется ряд серьезных угроз, подчеркнул глава ФСБ. Прежде всего это связано с планами международных террористических группировок распространить свое влияние на Северный Кавказ.

«Ставка в реализации этих планов сделана на боевиков-террористов, возвращающихся из зон вооруженных конфликтов в странах Ближнего Востока», - отметил Бортников.

Кроме того, эмиссары террористов активно пропагандируют свою идеологию в молодежной среде, вовлекая в проведение насильственных акций несовершеннолетних.

«Из пяти участников августовской серии нападений на сотрудников правоохранительных органов в Чеченской Республике четверо не достигли 18 лет», -заключил директор ФСБ.

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