Лавров приветствовал указ Башара Асада об амнистии для дезертиров

СЕГОДНЯ 15:28 2018-10-09T15:28:07+03:00

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Указ президента Сирии Башара Асада об амнистии дезертиров является одним из шагов на пути к национальному примирению, которые Москва активно приветствует. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.

«Что касается вопроса о помиловании дезертиров. Наверное, это шаг в направлении национального примирения, в направлении создания условий, которые были бы приемлемы для тех беженцев, которые хотят вернуться в Сирию — не только беженцев, но и временно перемещенных лиц», - подчеркнул Лавров, отметив, что Россия пообщряет такой настрой сирийского руководства.

Министр напомним, что ранее в связи с необходимостью помогать сирийским беженцам с возвращением на родину высказывались опасения, что дома их ждет отсутствие гарантий безопасности, дискриминация и немедленный призыв в армию. Москва по всем этим вопросам помогает Дамаску и его оппонентам выйти на общеприемлемые договоренности.

«Будем продолжать стремиться к тому, чтобы процессы создания условий для возвращения беженцев еще более активно развивались. На земле наши военные делают очень много, чтобы помочь сирийским властям восстанавливать элементарную инфраструктуру, системы обеспечения жизнедеятельности населения, и мы информируем о тех населенных пунктах, в которых условия для возвращения созданы», - заключил Лавров.

Ранее президент САР Башар Асад подписал указ о всеобщей амнистии для уклоняющихся от воинской повинности внутри страны и за ее пределами.

Согласно условиям амнистии, уклонисты должны явиться с повинной и сдаться властям в течение четырех месяцев. Те из них, кто находятся за пределами страны, должны явиться с повинной в течение полугода.

В Дамаске уверены, что такое решение станет заметным шагом на пути к примирению в Сирии.