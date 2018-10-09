2018-10-09T17:50:05+03:00
В мире

«Как на театральной сцене»: в ПАСЕ упрекнули украинского депутата за выступление в резиновых перчатках

Депутат Верховной рады Алексей Геращенко надел зеленые резиновые перчатки во время выступление в ПАСЕ
Екатерина БОЛГОВА
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Депутат Верховной рады Украины Алексей Геращенко в ПАСЕ. Фото: Ирина Геращенко/FacebookДепутат Верховной рады Украины Алексей Геращенко в ПАСЕ. Фото: Ирина Геращенко/Facebook
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В Парламентской ассамблее Европы (ПАСЕ) упрекнули украинского депутата Алексея Геращенко за несоответствующий внешний вид. Геращенко надел зеленые резиновые перчатки во время выступления в ПАСЕ.

При помощи этого он собирался "защититься от возможной химической атаки" со стороны России.

"Я уже готовлюсь к возвращению России (в ПАСЕ)", — сказал Гончаренко, надевая перчатки во время доклада о полномочиях национальных делегаций. Одобрение этого документа может привести к урегулированию взаимоотношений ПАСЕ с Россией.

Ведущая заседания ПАСЕ Лилиан Мори Паскье сообщила, что здесь "не стоит одеваться, как на театральной сцене", передает Newsone.

Пользователи социальных сетей также прокомментировали эту выходку депутата.

"Прибыл в ПАСЕ туалеты драить! Надо было под цвет галстука подобрать", — написал пользователь с ником @Wlastka.

"А вантуз где? Непорядок…" — добавил @iamsimplytroll.

"Вышиванку бы надел, дурень, она же как оберег — от всего спасет", — посоветовал пользователь Твиттера @evg_dmn.

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