РЖД официально опровергли информацию о дебоше Кокорина и Мамаева в «Сапсане»

СЕГОДНЯ 18:11 2018-10-09T18:12:25+03:00

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что футболисты отправились в столицу после матча «Зенита» и «Краснодара» в Санкт-Петербурге

Изменить размер текста: A A

РЖД официально опровергли информацию о дебоше в "Сапсане" футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

"Информация не соответствует действительности", - заявили в компании.

Ранее СМИ сообщили, что Кокорин и Мамаев отправились в Москву из Санкт-Петербурга, где прошел матч "Зенита" и "Краснодара" в рамках 10-го тура чемпионата России. Отмечалось, что спортсмены якобы "арендовали целый вагон для поездки в Москву" и устроили там дебош.

Напомним, утром в понедельник, 8 октября, нападающий "Зенита" и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев стали участниками драки в московском кафе. В результате пострадали глава департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. Позже появилась информация, что футболистов также подозревают в нападении на водителя телеведущей Ольги Ушаковой.