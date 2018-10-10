ЧП в аэропорту Якутска: самолет авиакомпании «Якутия» выкатился за пределы ВПП

СЕГОДНЯ 02:17 2018-10-10T03:15:48+03:00

Никто из пассажиров не пострадал, но воздушная гавань после инцидента временно закрыта, рейсы перенаправляются на запасной аэродром

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Прилетевший из Улан-Удэ пассажирский лайнер авиакомпании «Якутия» при приземлении в аэропорту Якутска выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, в результате подломились основные опоры шасси.

На борту самолета RRJ Superjet в тот момент находилось 92 человека – 87 пассажиров и пять членов экипажа. К счастью, никто не пострадал. Об этом рассказали в Росавиации, уточнив, что инцидент произошел этой ночью, в 03:21 по местному времени (21:21 мск 9 октября, во вторник).

«В связи с происшествием аэропорт «Якутск» закрыт, ближайшие рейсы перенаправлены на запасной аэропорт п. Чульман Нерюнгринского района», - говорится в сообщении регионального главка МЧС.

Фото: предоставлено "КП" очевидцем

Причины и обстоятельства ЧП выясняются, сотрудники правоохранительных органов и Якутского межрегионального территориального управления Росавиации начали расследование.

Предположительно, самолет мог выкатиться за пределы ВПП из-за обледенения полосы. Такое мнение высказал ТАСС источник, близкий к авиакомпании.