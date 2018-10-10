Оззи Осборн попал в больницу из-за порезанного пальца
С британским рок-музыкантом Оззи Осборном приключилась неприятность: 59-летний «принц тьмы» попал в больницу, где ему уже сделали операцию.
Как сообщает издание Page Six со ссылкой на супругу музыканта Шэрон, 6 октября Оззи порезал большой палец, потом случайно ударился рукой о дверь. В результате в небольшую ранку попала инфекция, опухла вся кисть.
Из-за болезни и госпитализации Осборн отменил несколько концертов, пообещав выступить после того, как заживет рука и врачи выпишут его из больницы, а пока публикует на своей странице в Instagram фотографии из больничной палаты.
Многочисленные поклонники живой легенды тяжелого рока желают Оззи Осборну поскорее выздоравливать.
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