Переход россиян на цифровое телевидение был продлен на две недели

СЕГОДНЯ 08:43 2018-10-10T08:43:02+03:00

Это было сделано, чтобы все граждане успели приобрести специальные приставки и приемники

Изменить размер текста: A A

Переход россиян с аналогового телевещания на цифровое был отложен еще на две недели, чтобы жители страны успели подготовиться к изменениям и купить специальные приемники и приставки. Такое заявление сделал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

По его словам, теперь процесс отключения аналогового вещания федеральных каналов завершится лишь 14–15 января.

"У людей точно есть время, чтобы до отключения аналога приобрести необходимое оборудование. Самая дешевая цифровая приставка сегодня стоит меньше блока сигарет — 700–800 рублей", - подчеркнул замминистра.

Стоит отметить, что на сегодняшний день без цифрового телевидения живут менее 10% россиян, в то время как в населенных пунктах с населением меньше 100 тысяч человек большинство жителей могут смотреть лишь 10 цифровых каналов. Планируется, что после того как в стране заработает второй мультиплекс, их количество увеличится до 20. Речь идет о самых популярных каналах, к которым добавят еще несколько узкотематических. При этом гражданам не придется платить абонентскую плату, передает газета "Известия".

Сайт kp.ru писал о том, что изначально Россия планировала перейти на цифровое телевидение в 2016 году, но после сроки были сдвинуты до 2019-го.