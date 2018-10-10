2018-10-10T09:42:00+03:00
В мире

США «тихо» закрыли базу ВВС на острове Кипр

На содержание базы ВВС США на Кипре ушло около 71 миллиона долларов
Екатерина БОЛГОВА
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США закрыли базу ВВС на острове КипрСША закрыли базу ВВС на острове Кипр
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В прошлом году Соединенные Штаты "тихо" закрыли базу Военно-воздушных сил на острове Кипр.

Как сообщил телеканал ABC со ссылкой на доклад управления генерального инспектора (OIG) госдепартамента, содержание базы ушло около 71 миллиона долларов. Объект был создан в сентябре 2013 года и просуществовал до августа прошлого года. На Кипре находились пять вертолетов и около 40 военнослужащих по контракту. На эти цели уходило около 20 миллионов долларов в год.

В документе отмечается, что авиабазу сформировали без одобрения руководящего авиационного совета (AGB) госдепартамента. При этом американское ведомство не пояснило цель создания объекта, а также не уточнило возможную стоимость эвакуации сотрудников. По данным СМИ, госдеп "мог бы сэкономить почти 71 миллион долларов", отказавшись от базы.

По данным АВС, авиабазу на Кипре создали исходя из опасений после вооруженной атаки на базу ЦРУ в Бенгази в Ливии. Напомним, жертвами нападения стали четверо американцев, включая посла Кристофера Стивенса.

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