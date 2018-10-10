Трамп: новая встреча с Ким Чен Ыном состоится после ноябрьских выборов

СЕГОДНЯ 10:18 2018-10-10T10:19:00+03:00

Президент США заявил, что пока не может покидать страну из-за скорого начала избирательной кампании

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Новая встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына состоится после проведения промежуточных выборов в американский Конгресс, которые запланированы на 6 ноября. Такое заявление сделал сам хозяин Белого дома.

"Я просто не могу уехать сейчас", — сказал Трамп.

При этом издание The Hill отметило, что в настоящий момент республиканцы активно занимаются продвижением своей кампании в преддверии выборов.

Напомним, что накануне в Пхеньяне состоялась встреча лидера КНДР с госсекретарем США Майком Помпео, в ходе которой они затронули вопрос организации следующего двустороннего саммита на высшем уровне. Также Ким Чен Ын попросил политика передать Трампу благодарность за усилия по внесению положительных изменений в отношения между странами.

Сайт kp.ru писал о том, что во время своей следующей встречи с американским лидером глава КНДР надеется достигнуть прогресса в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова.