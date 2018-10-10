2018-10-10T11:14:24+03:00
Экономика

Цены на ОСАГО вырастут больше, чем ожидалось

Минфин внес окончательные правки в законопроект об ОСАГО
Екатерина БОЛГОВА
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СМИ сообщили об изменении цен на ОСАГОСМИ сообщили об изменении цен на ОСАГОФото: Андрей ГРЕЧАННИК
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Цены на полисы ОСАГО вырастут больше, чем ожидалось. Минфин внес окончательные правки в соответствующий законопроект и внес его на рассмотрение в правительство.

Согласно документу, с 1 сентября следующего года страховщики смогут устанавливать стоимость полиса ОСАГО на 30% выше или ниже базовых тарифов. Через год эта разница вырастет до 40%. При этом максимальная цена страховки не должна быть выше верхнего предела базового тарифа. Кроме того, в окончательных поправках предлагается упразднить коэффициент мощности и региональный коэффициент.

Кроме того, Минфин предлагает отслеживать работу компаний-страховщиков и выдавать предписания тем из них, кто предлагает экономически необоснованные тарифы. Также на стоимость ОСАГО окажут и другие условия для каждого водителя. Старховщики смогут учитывать частоту нарушений правил, резкость торможения и перестроения, частоту и длительность пользования автомобилем. Зато полис ОСАГО можно будет купить сразу на три года, пишет газета "Ведомости".

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