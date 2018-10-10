Глава Alibaba Джек Ма возглавил рейтинг самых богатых жителей Китая

СЕГОДНЯ 12:03 2018-10-10T12:03:30+03:00

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Основатель и глава коммерческой компании Alibaba 54-летний Джек Ма вновь возглавил список богатейших жителей Китая по версии издания Hurun (аналог Forbes). Согласно данным юбилейного выпуска журнала, за последний год состояние предпринимателя выросло на 35% - до 39,1 млрд долларов.

Второе место в рейтинге занял председатель правления девелоперской компании Evergrande 60-летний Сюй Цзяинь. За последний год он потерял 14% от своего состояния и сейчас имеет 36,2 млрд долларов. Замыкает тройку богатейших людей Китая Ма Хуатэн (или Пони Ма), который является главой телекоммуникационной компании Tencent. На данный момент его состояние оценивается в 34,8 млрд долларов.

Стоит отметить, что на четвертой позиции расположилась вице-председатель девелоперской компании Garden Holdings 37-летняя Ян Хуэйянь, которая была признана самой богатой женщиной Поднебесной. Составители рейтинга выяснили, что ее состояние составляет примерно 22 млрд долларов.

Всего же в КНР насчитывается порядка 620 долларовых и 1893 юаневых миллиардера, сообщает Hurun.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне в ряде СМИ появилась информация об уходе Джека Ма с должности главы Alibaba. Однако через некоторое время сам предприниматель публично заявил, что уйдет на пенсию лишь через год. Пока же он продолжит следить за компанией в качестве исполнительного председателя правления.