Стрельба в торговом центре во Флориде: два человека погибли
В торговом центре в американском штате Флорида произошла стрельба, жертвами которой стали два человека, еще двое пострадали.
Как передает телеканал NBC News со ссылкой на местную полицию, стрельбу открыл неизвестный около 21:30 во вторник, 9 октября (около 5:30 утра среды мск). Личности погибших пока не установлены, раненые были госпитализированы, их состояние не уточняется.
"Это не выглядит случайным актом насилия", — заявил телеканалу шериф округа Кармин Марчено.
По данным СМИ, одна из предполагаемых свидетельниц происшествия сообщила, что отмечала день рождения в ресторане в торговом центре, когда неизвестный человек открыл огонь. Она отметила, что стрелок выстрелил в ее мужа и смертельно ранил ее сына.
Вход в торговый центр перекрыт полицией в связи с расследованием случившегося.
Во Флориде при стрельбе в торговом центре погибли два человека.