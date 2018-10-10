Стрельба в торговом центре во Флориде: два человека погибли

СЕГОДНЯ 12:55 2018-10-10T12:55:08+03:00

Еще два получили ранения в результате стрельбы [видео]

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В торговом центре в американском штате Флорида произошла стрельба, жертвами которой стали два человека, еще двое пострадали.

Как передает телеканал NBC News со ссылкой на местную полицию, стрельбу открыл неизвестный около 21:30 во вторник, 9 октября (около 5:30 утра среды мск). Личности погибших пока не установлены, раненые были госпитализированы, их состояние не уточняется.

"Это не выглядит случайным актом насилия", — заявил телеканалу шериф округа Кармин Марчено.

По данным СМИ, одна из предполагаемых свидетельниц происшествия сообщила, что отмечала день рождения в ресторане в торговом центре, когда неизвестный человек открыл огонь. Она отметила, что стрелок выстрелил в ее мужа и смертельно ранил ее сына.

Вход в торговый центр перекрыт полицией в связи с расследованием случившегося.