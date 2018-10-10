Роспотребнадзор временно закрыл в Москве более 60 ресторанов «Суши WOK»

СЕГОДНЯ 14:27 2018-10-10T14:27:41+03:00

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В Москве Роспотребнадзор приостановил деятельность 63 ресторанов «Суши WOK». Это связано с многочисленными нарушениями во всех проверенных заведениях. На них наложены штрафы на сумму более 1, 5 млн рублей.

Дело в том, что еще в июле этого года в продукции «Суши WOK» нашли опасные бактерии сальмонелла, вызывающие заболевание сальмонеллез.

- В связи с регистрацией в июле 2018 года в четырех административных округах города Москвы случаев сальмонеллеза, связанных с употреблением суши и роллов в сети под брендом "Суши WOK", управлением были проверены 108 объектов "Суши WOK", расположенных на территории города Москвы. В ходе проведенных в августе - сентябре 2018 года внеплановых выездных проверок сети во всех предприятиях выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства,- прокомментировала пресс-служба Роспотребнадзора.

Результатом проверок послужили 64 штрафа на общую сумму 1, 5 млн рублей. Роспотребнадзор уничтожил почти 500 кг испорченной продукции «Суши WOK».

Работа 63 заведений приостановлена на срок до трех месяцев. Восьми суши-кафе назначены штрафы на общую сумму 85 тысяч рублей. Остальная часть заведений сейчас опечатана, в них проводятся проверки.