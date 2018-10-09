На США надвигается новый ураган «Майкл»

СЕГОДНЯ 07:23 2018-10-09T07:23:05+03:00

В связи с приближением стихии во Флориде и в Алабаме ввели режим ЧС

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На южное побережье США надвигается новый ураган. Сформировавшийся над Атлантическим океаном тропический шторм «Майкл», по данным американского Национального центра наблюдения за ураганами, усилился до урагана, и сейчас находится примерно в 400 километрах от Флориды.

В связи с приближением стихии губернатор штата Рик Скотт еще два дня назад объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в 26 округах Флориды из 67, а накануне призвал их жителей готовиться к эвакуации.

Режим ЧС в своем штате ввела и губернатор Алабамы Кей Айви, предупредив людей о возможности сильных ливней и штормового ветра, а также вероятности перебоев с электричеством из-за повреждений линий электропередачи, передает телеканал CNN.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в сентябре по восточному побережью США прошелся мощный ураган «Флоренс». По последним данным, его жертвами в стране стали 49 человек.