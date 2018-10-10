Госкомиссия на Байконуре утвердила экипаж МКС
Государственная комиссия на космодроме Байконур (Казахстан) утвердила новый экипаж экспедиции на Международную космическую станцию (МКС), которая отправится туда на пилотируемом корабле "Союз МС-10".
"В состав основного экипажа утверждены космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг", - сказал представитель госкорпорации "Роскосмос" ТАСС.
Запуск "Союз МС-10" на орбиту состоится в 11:40 часов (по Московскому времени) 11 октября с первой стартовой площадки ("Гагаринский старт"). Стыковка корабля с МКС должна произойти в этот же день в 17:44 (по Московскому времени). Сообщается, что контейнер с провиантом весом 62 кг займет место третьего космонавта.
Ранее kp.ru писал о непричастности астронавтов НАСА к порче корабля "Союз". 30 августа на МКС была обнаружена потеря давления внутри отсеков. Вскоре экипаж выяснил причину, ею оказалось отверстие в 2 мм в корпусе корабля.