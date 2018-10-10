2018-10-10T15:10:27+03:00
В мире

Госкомиссия на Байконуре утвердила экипаж МКС

Запуск корабля будет осуществлен 11 октября
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
В состав экипажа "Союз" утверждены космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник ХейгВ состав экипажа "Союз" утверждены космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник ХейгФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Государственная комиссия на космодроме Байконур (Казахстан) утвердила новый экипаж экспедиции на Международную космическую станцию (МКС), которая отправится туда на пилотируемом корабле "Союз МС-10".

"В состав основного экипажа утверждены космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг", - сказал представитель госкорпорации "Роскосмос" ТАСС.

roscosmosofficialroscosmosofficial
Сегодня утром на Гагаринский старт Байконура установили ракету-носитель Союз-ФГ с кораблем Союз МС-10 . 11 октября преодолеть земное притяжение предстоит космонавту Алексею Овчинину и астронавту Нику Хейгу.
12772 отметок «Нравится»52 комментариевInstagram

Запуск "Союз МС-10" на орбиту состоится в 11:40 часов (по Московскому времени) 11 октября с первой стартовой площадки ("Гагаринский старт"). Стыковка корабля с МКС должна произойти в этот же день в 17:44 (по Московскому времени). Сообщается, что контейнер с провиантом весом 62 кг займет место третьего космонавта.

Ранее kp.ru писал о непричастности астронавтов НАСА к порче корабля "Союз". 30 августа на МКС была обнаружена потеря давления внутри отсеков. Вскоре экипаж выяснил причину, ею оказалось отверстие в 2 мм в корпусе корабля.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кокорина и Мамаева принудительно привезут в ГУ МВД для допроса
Набиуллина: повышение ставки ЦБ позволит удешевить ипотеку
Эксперт рассказал о новом оружие, которое придет на смену ПМ
Полиция Киева задержала активиста, который облил журналистку кефиром
МИД ответил на заявления Японии относительно учений на Курилах
Греция предложила США разместить в республике новые военные базы
Главный тренер сборной России заявил, что инцидент с Кокориным и Мамаевым не касается команды
Следователи назвали причину убийства следователя МВД в Подмосковье
Кудрин заявил, что усиление санкций создает риски для экономики России
Суд продлил домашний арест экс-главбуху «Седьмой студии» Масляевой до 19 января
Суд приступит к рассмотрению дела режиссера Серебренникова 17 октября
В Таиланде российский турист покончил с собой из-за зубной боли
Украина отказалась от присутствия наблюдателей СНГ на выборах президента
Россия и Андорра приступили к подготовке соглашения о взаимной отмене виз
Восемь человек погибли при наводнении на Майорке
Шойгу: маневры "Восток-2018" показали возросшую выучку войск
Роспотребнадзор временно закрыл в Москве более 60 ресторанов «Суши WOK»
Генпрокуратура Украины заподозрила Поклонскую в нарушении обычаев войны
Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о сохранении льгот для пенсионеров
Лавров не исключил, что сроки работы в сирийском Идлибе могут увеличиться
К 2022 году в столице появятся 30 детсадов и 22 школы
В Англии игривый тюлень попытался залезть на колени к байдарочнику
Мэр Нью-Йорка подписал закон о введении третьего пола в документах
Чешское радио сообщило, что Петров и Боширов в 2014 году побывали в Чехии
В Кремле сообщили, что Путин не планирует встречаться с Нурмагомедовым
В центре Киева неизвестные украли служебную машину консула Киргизии