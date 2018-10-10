2018-10-10T17:12:21+03:00
Политика

Москва потребовала от Киева немедленно освободить Вышинского

И призвала международные организации и западные страны осудить украинские власти за преследование журналиста
Дарья ИВАШКИНА
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Руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл ВышинскийРуководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл ВышинскийФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В среду, 10 октября, МИД РФ потребовал от Киева срочно освободить руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

Также Москва обратилась к международным организациям и западным странам с призывом осудить власти незалежной за преследование журналиста. Как отметила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, молчание в данном случае «равно соучастию в формировании тоталитарного информационного пространства в самом сердце Европы».

«Призываем профильные структуры ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО, Международной федерации журналистов, "Репортеров без границ", Комитета по защите журналистов, структур Евросоюза, правительства западных государств и коллег Кирилла Вышинского по журналистскому цеху осудить киевский режим, потребовать от него освобождения журналиста», - приводит слова Захаровой РИА Новости.

При этом дипломат подчеркнула, что Вышинский никаких украинских законов не нарушал, а «стал жертвой беспрецедентной для современной Европы кампании репрессий в отношении СМИ».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще 15 мая Служба безопасности Украины (СБУ) задержала Кирилла Вышинского возле его дома в Киеве, а 17 мая городской суд Херсона арестовал главного редактора «РИА Новости Украина». Как выяснилось, власти незалежной заподозрили журналиста в государственной измене и поддержке Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Таким образом, теперь Вышинскому грозит до 15 лет тюрьмы.

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