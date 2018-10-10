2018-10-10T17:45:30+03:00
Политика

В МИД Венгрии вызвали украинского посла из-за публикаций сайта "Миротворец"

На скандальном сайте опубликован список более 300 чиновников Закарпатья, которые имеют украинское и венгерское гражданство
Екатерина БОЛГОВА
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Посла Украины вызвали в МИД ВенгрииПосла Украины вызвали в МИД ВенгрииФото: REUTERS
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В министерство иностранных дел Венгрии вызвали украинского посла Любовь Непоп в связи с размещением на сайте "Миротворец" перечня больше 300 чиновников Закарпатской области, имеющих украинское и венгерское гражданство.

Как сообщил госсекретарь МИД Венгрии по делам парламентских связей Левенте Мадьяр на встрече с украинским послом, власти страны возмущены в связи с публикацией "расстрельного списка". Также украинскому послу заявили, что ранее в базу данных этого сайта был внесен министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Кроме того, на сайте украинского парламента опубликована петиция с требованием коллективной депортации граждан с двойным гражданством. Кроме того, Мадьяр назвал неприемлемым размещение военной базы в Закарпатье в нескольких километрах от границ НАТО и Евросоюза.

Посол Украины объяснила, что власти страны не имеет отношения к работе сайта "Миротворец" и указанной петиции, передает агентство MTI.

Напомним, личные данные 313 депутатов и госслужащих Закарпатской области, якобы имеющих еще и венгерское гражданство были опубликованы на сайте "Миротворец" 9 октября.

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