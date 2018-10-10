2018-10-10T20:59:22+03:00
Общество

Футболистов Кокорина и Мамаева задержали на 48 часов

Обоих спортсменов подозревают в хулиганстве [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Фото: Станислав Красильников/ТАССФутболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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В среду, 10 октября, футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, ранее ставших фигурантами уголовного дела о хулиганстве, задержали на 48 часов.

Как ожидается, в самое ближайшее время спортсменам будут предъявлены обвинения. Кроме того, уже в четверг следствие намерено ходатайствовать о мере пресечения.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в среду в отношении Кокорина и Мамаева было заведено уголовное дело о хулиганстве. По данным правоохранителей, 8 октября футболисты устроили две драки в Москве: сначала они устроили потасовку с водителем одной из ведущих Первого канала на парковке, расположенной на 2-й Бресткой улице, а затем избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и руководителя НАМИ Сергея Гайсина в кафе на Большой Никитской улице.

При этом в среду днем полиция предложила спортсменам добровольно явиться на допрос до 18:00 мск. Вскоре же появилась информация о том, что Мамаев пришел в Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве. А вот его товарищ явился на беседу со следователями с опозданием.

Видео из кафе, где Кокорин и Мамаев подрались с людьми.

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