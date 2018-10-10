2018-10-10T22:35:45+03:00
Происшествия

В Словакии рухнул учебный самолет L-39

Это был военный самолет. Двое пилотов успели катапультироваться [видео]
Ася РОМАНЧУК
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Пилоты не только успели катапультироваться, но и увести самолет от жилых домов. ФОТО: стоп-кадр с видео novinky.czПилоты не только успели катапультироваться, но и увести самолет от жилых домов. ФОТО: стоп-кадр с видео novinky.cz
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В Словакии упал учебный самолет L-39. Воздушное судно рухнуло в центральной части страны. Двое пилотов смогли катапультироваться.

ЧП произошло недалеко от авиабазы ВВС Слиач. Два учебных самолета проводили тренировочные полеты. Во время маневров у одного из самолетов начались проблемы. Пилот потерял управление, когда стало понятно, что машина падает экипаж принял решение катапультироваться.

После произошедшего министр обороны страны Петер Гайдош заявил, что причиной аварии мог стать выход из строя двигателя самолета.

Оба пилота уже получили поощрение от руководства за то, что успели вывести машину за пределы жилых районов. В итоге никто из людей не пострадал, сообщает «Пятый канал».

Сайт kp.ru рассказывал, что в Якутии совершил жесткую посадку военный самолет. Борт вылетел из Екатеринбурга. Но под поселком Тикси произошла очень жесткая посадка. Чудом выжили более 40 военнослужащих, но шестеро находятся в тяжелом состоянии

Военный самолет упал в Словакии во время учений.Военный самолет упал в Словакии во время учений

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