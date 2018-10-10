Нейросеть Amazon зыкрыли из-за проявлений сексизма

10 Окт. 23:26 2018-10-10T23:26:16+03:00

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Amazon отказался от нейросети для поиска и найма сотрудников из-за сексизма в сторону женщин. Искусственный интеллект в своей программе настроился преимущественно на поиск работников - мужчин.

Инженеры одной из крупнейших компаний мира еще в 2014 году занялись созданием сверхточного ИИ, способного самостоятельно подбирать перспективных сотрудников для компании. Уже спустя год нейросеть начала выбирать кандидатов мужского пола в разы чаще - сообщает Reuters.

Алгоритм, конечно, нельзя обвинить в сексизме. Как объяснили такое явление сами разработчики, в базе резюме сотрудников за последние 10 лет , на основе которой обучался ИИ, в разы больше мужчин, чем женщин. Так как нейросеть исследует все закономерности, она пришла к выводу, что предпочтительнее выбираться мужчин.

Недавно от алгоритма полностью отказались,отдав предпочтение живым HR специалистам, а позже, прокоментировав ситуацию, заявили, что при найме сотрудников руководствуются принципами равенства и разнообразия.