2018-10-11T08:10:36+03:00
Происшествия

Футболиста Кокорина задержали вслед за Мамаевым

Оба спортсмена проходят подозреваемыми по статье "Хулиганство"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин. Фото: Артем Коротаев ТАССФутболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин. Фото: Артем Коротаев ТАСС
Изменить размер текста:

Нападающий футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин все же явился в отделение полиции, где и был задержан по подозрению в хулиганстве сразу после допроса. Его друг, коллега, а также еще один фигурант уголовного дела полузащитник ФК "Краснодар" Павел Мамаев сдался правоохранителям на несколько часов раньше.

В настоящий момент оба спортсмена находятся в разных камерах изолятора. Их задержали ровно на 48 часов, однако уже в этот четверг, 11 октября, следствие планирует выдвинуть в отношении мужчин обвинения.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале этой неделе закадычные друзья Кокорин и Мамаев стали зачинщиками сразу нескольких серьезных драк. Сначала футболисты избили личного водителя ведущей Первого канала, который сделал им замечание, а потом по той же причине напали уже на посетителей столичной кофейни, которыми оказались глава одного из департаментов Минпромторга Денис Пак и руководитель НАМИ Сергей Гайсин. Все пострадавшие получили черепно-мозговые травмы и различные ушибы. Кроме того, футболисты сломали водителю нос, а чиновнику выбили зуб.

На нападавших завели уголовное дело. Теперь под угрозой находится не только их спортивная карьера, но и свобода.

Еще больше материалов по теме: «Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили драку в центре Москвы»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В США арестовали «китайского шпиона»
Губернатор Забайкалья Наталья Жданова досрочно ушла с должности
Всемирный сбой в работе интернета ожидается 11 октября
Погода в Москве на 11 октября 2018 года: температура воздуха составит +14 градусов
В США арестовали американца, который якобы собирался взрыв в день выборов
Ураган «Майкл» ослаб до первой категории
Колумнист Forbes: Россия готова к любым санкциям
ФИФА внимательно следит за делом Кокорина и Мамаева
«Я мужчина»: Шварценеггер рассказал, что уважает женщин, но «иногда пересекал черту дозволенного»
Илон Маск опроверг слухи о том, что на посту главы Tesla его сменит Джеймс Мердок
«ФРС спятила»: Трамп прокомментировал падение биржевых индексов
«Мы просто устали от русофобской истерии»: Слуцкий ответил на заявление Ягланда об исключении России из СЕ
Прокуратура проверяет сообщения об избиении заключенных в СИЗО подмосковного Ногинска
Минобороны России показало, как боевики в Сирии воруют бочки с хлором
Индекс Dow Jones рухнул почти на 832 пункта
Меркель заявила, что «доверяет и разделяет» мнение Нидерландов о «кибератаке» России на ОЗХО
В Минске по запросу Интерпола задержали гражданина России
Кокорина и Мамаева в ИВС будут содержать в разных камерах
Боевики ИГ* в Сирии убили двух членов «Белых касок» и захватили баллоны с хлором
Нейросеть Amazon зыкрыли из-за проявлений сексизма
Пашинян заявил, что может уйти в отставку до 16 октября
Дмитрий Медведев и Антон Вайно поддержали идею переноса во Владивосток столицы Дальневосточного федерального округа