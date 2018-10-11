Футболиста Кокорина задержали вслед за Мамаевым

СЕГОДНЯ 08:10 2018-10-11T08:10:36+03:00

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Нападающий футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин все же явился в отделение полиции, где и был задержан по подозрению в хулиганстве сразу после допроса. Его друг, коллега, а также еще один фигурант уголовного дела полузащитник ФК "Краснодар" Павел Мамаев сдался правоохранителям на несколько часов раньше.

В настоящий момент оба спортсмена находятся в разных камерах изолятора. Их задержали ровно на 48 часов, однако уже в этот четверг, 11 октября, следствие планирует выдвинуть в отношении мужчин обвинения.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале этой неделе закадычные друзья Кокорин и Мамаев стали зачинщиками сразу нескольких серьезных драк. Сначала футболисты избили личного водителя ведущей Первого канала, который сделал им замечание, а потом по той же причине напали уже на посетителей столичной кофейни, которыми оказались глава одного из департаментов Минпромторга Денис Пак и руководитель НАМИ Сергей Гайсин. Все пострадавшие получили черепно-мозговые травмы и различные ушибы. Кроме того, футболисты сломали водителю нос, а чиновнику выбили зуб.

На нападавших завели уголовное дело. Теперь под угрозой находится не только их спортивная карьера, но и свобода.