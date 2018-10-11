США готовы инвестировать миллиарды в отказ Европы от российского газа

СЕГОДНЯ 09:16 2018-10-11T09:16:32+03:00

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В Вашингтоне предложили новый способ противостояния "влиянию" РФ над Европой. Так, американцы планируют инвестировать миллиарды долларов в западные энергетические проекты, лишь бы уменьшить долю российского газа на рынке. С соответствующей инициативой выступили сенаторы Рон Джонсон и Крис Мерфи.

"Мы инвестировали миллиарды в укрепление военной обороны в Восточной Европе, но давайте не будем забывать об опасных последствиях энергетического удушья России", — сказал один из политиков.

По мнению Мерфи, данный законопроект позволить не только "разрушить влияние" Москвы, но и создать рабочие места в самих Соединенных Штатах, передает Sputnik International.

Напомним, что сейчас Вашингтон активно выступает против строительства газопровода "Северный поток-2", поскольку тогда европейцы точно откажутся приобретать дорогой сжиженный газ из США. Пытаясь избежать этого, Белый дом обвиняет западные страны в том, что они якобы "прогибаются" под Россией и сильно зависят от нее, передает сайт kp.ru.