2018-10-11T09:16:32+03:00
Политика

США готовы инвестировать миллиарды в отказ Европы от российского газа

Американцы планируют "разрушить контроль" РФ над Западом, спонсируя энергетические проекты
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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США намерены спонсировать отказ ЕС от российского газаСША намерены спонсировать отказ ЕС от российского газаФото: REUTERS
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В Вашингтоне предложили новый способ противостояния "влиянию" РФ над Европой. Так, американцы планируют инвестировать миллиарды долларов в западные энергетические проекты, лишь бы уменьшить долю российского газа на рынке. С соответствующей инициативой выступили сенаторы Рон Джонсон и Крис Мерфи.

"Мы инвестировали миллиарды в укрепление военной обороны в Восточной Европе, но давайте не будем забывать об опасных последствиях энергетического удушья России", — сказал один из политиков.

По мнению Мерфи, данный законопроект позволить не только "разрушить влияние" Москвы, но и создать рабочие места в самих Соединенных Штатах, передает Sputnik International.

Напомним, что сейчас Вашингтон активно выступает против строительства газопровода "Северный поток-2", поскольку тогда европейцы точно откажутся приобретать дорогой сжиженный газ из США. Пытаясь избежать этого, Белый дом обвиняет западные страны в том, что они якобы "прогибаются" под Россией и сильно зависят от нее, передает сайт kp.ru.

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