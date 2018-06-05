Президент Австрии ответил на вопрос о «зависимости» Евросоюза от российского газа
Вашингтон критикует Европу за «слишком сильную зависимость» от российского газа, однако при этом упускаются вопросы экономической целесообразности. Об этом заявил президент Австрии Александер Ван дер Беллен, комментируя утверждения о том, что Москва якобы использует поставки «голубого топлива» в качестве политического инструмента.
«В последнее время существует, скажем так, упрек со стороны некоторых американских политиков в том, что зависимость ЕС от России в этом отношении слишком велика. Но при этом упускают из виду то, что американский сжиженный газ в два или три раза дороже российского газа», - сказал Ван дер Беллен в ходе совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным.
По мнению главы австрийского государства, при таких обстоятельствах нет никакой экономической выгоды менять российское топливо на сжиженный газ из США.
В свою очередь Путин отметил, что австрийские компании заинтересованы в увеличении поставок российского газа европейским потребителям и поддерживают проект газопровода «Северный поток-2», который пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря.
Как сообщал сайт «КП», ранее во вторник Владимир Путин прибыл в Вену с рабочим визитом, приуроченным к 50-летию начала поставок российского газав Австрию.
В ходе встречи Путина с австрийским коллегой обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, ситуация в Сирии и на Украине, действия США в отношении Ирана и Европы.
Александер Ван дер Беллен выступил за всестороннее развитие экономического и энергетического сотрудничества с Москвой, но при этом отметил, что в вопросе антироссийских санкций Вена ориентируется на позицию ЕС.