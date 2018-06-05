Президент Австрии ответил на вопрос о «зависимости» Евросоюза от российского газа

5 Июнь 19:32 2018-06-05T20:30:20+03:00

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Вашингтон критикует Европу за «слишком сильную зависимость» от российского газа, однако при этом упускаются вопросы экономической целесообразности. Об этом заявил президент Австрии Александер Ван дер Беллен, комментируя утверждения о том, что Москва якобы использует поставки «голубого топлива» в качестве политического инструмента.

«В последнее время существует, скажем так, упрек со стороны некоторых американских политиков в том, что зависимость ЕС от России в этом отношении слишком велика. Но при этом упускают из виду то, что американский сжиженный газ в два или три раза дороже российского газа», - сказал Ван дер Беллен в ходе совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

По мнению главы австрийского государства, при таких обстоятельствах нет никакой экономической выгоды менять российское топливо на сжиженный газ из США.

В свою очередь Путин отметил, что австрийские компании заинтересованы в увеличении поставок российского газа европейским потребителям и поддерживают проект газопровода «Северный поток-2», который пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря.

Как сообщал сайт «КП», ранее во вторник Владимир Путин прибыл в Вену с рабочим визитом, приуроченным к 50-летию начала поставок российского газав Австрию.

В ходе встречи Путина с австрийским коллегой обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, ситуация в Сирии и на Украине, действия США в отношении Ирана и Европы.

Александер Ван дер Беллен выступил за всестороннее развитие экономического и энергетического сотрудничества с Москвой, но при этом отметил, что в вопросе антироссийских санкций Вена ориентируется на позицию ЕС.