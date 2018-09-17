2018-09-17T10:06:06+03:00
В мире

США пока не приняли окончательного решения по санкциям против «Северного потока-2»

Глава американского Минэнерго подчеркнул, что возможность введения ограничений против российского проекта газопровода прежде всего зависит от сохранения транзита топлива через Украину
Денис СУХОВ
Поделиться:
Министр энергетики США Рик ПерриМинистр энергетики США Рик ПерриФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Вашингтон пока не принял окончательного решения о введении санкций против проект газопровода «Северный поток-2» из России в Германию. Об этом заявил министр энергетики США Рик Перри.

«Я надеюсь, что всем ясно: санкции в отношении «Северного потока-2» связаны прежде всего с вопросом транзита через Украину. Есть и более общий философский вопрос ограниченного числа поставщиков газа для Европы», - сказал Перри в интервью газете «Коммерсантъ» по итогам своего визита в Москву.

В то же время министр не согласился с популярным мнением, что США выступают против «Северного потока-2», чтобы устранить конкуренцию своему сжиженному газу. Ведь в таком случае Вашингтон не оказывал бы поддержку проекту Трансадриатического газопровода, добавил Перри.

«Говорить о том, что мы хотим остановить «Северный поток-2», лишь чтобы продавать больше СПГ, неправильно. Я могу только повторить это», - подчеркнул министр.

Также глава Минэнерго США считает, что схожей точки зрения придерживаются большинство стран-членов ЕС, за исключением Германии и Австрии.

«Члены Европейского союза так же чувствительно относятся к этому. Абсолютное большинство из них. Иной позиции придерживается Германия и, может быть, Австрия. Но все остальные, с кем я говорил, хотят альтернативы «Северному потоку-2». Будь то Трансадриатический газопровод или сжиженный природный газ (СПГ) из США», - заключил Перри, не уточнив при этом, каким именно образом «Северный поток-2» мешает развивать альтернативные маршруты поставок в Европу.

Ранее глава Минэнерго США Рик Перри впервые прибыл в Москву с визитом, в рамках которого провел встречи с российским коллегой Александром Новаком, а также главой Минфина Антоном Силуановым и директором «Росатома» Алексеем Лихачевым. По словам американского чиновника, несмотря на очевидные разногласия по ряду вопросов, встречи прошли в продуктивной и откровенной обстановке, «нацеленной на дальнейший диалог».

Напомним, «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Их суммарная мощность составит 55 млрд кубометров в год.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вашингтон хочет сменить командующего войсками США в Южной Корее
ФАС позволит россиянам удалять предустановленные приложения с гаджетов
400 человек пострадали в Китае из-за тайфуна «Мангхут»
В кинотеатре на юго-востоке Индии вспыхнул крупный пожар
Столтенберг: Страны НАТО готовы дать совместный отпор в случае кибератак из России
Минэкономразвития не поддержало перевод апартаментов в жилье
Лидеры Северной и Южной Корей снова встретятся 18 сентября
Цб лишило "Аксобанк" лицензии на осуществление банковских операций
Более 3 тысяч человек приняли участие в Елисаветинском крестном ходе
Девять человек умерли от холеры в Йемене
Экспорт услуг из России стал рекордным с начала 2014 года
Правительство выступит против возвращения курилок в аэропорты
«Доктор Смерть» посоветовала украинцам лечиться музыкой
Подозреваемый в убийстве Захарченко признался, что был завербован СБУ