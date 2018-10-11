Перуанец узнал об изменах жены благодаря сервису Google Maps

СЕГОДНЯ 10:53 2018-10-11T10:54:26+03:00

Мужчина строил маршрут в сервисе и смотрел панораму улиц, когда увидел смутно знакомую женщину, которая обнималась с посторонним мужчиной

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Житель Перу случайно узнал об измене супруги, помог ему в этом популярный сервис Google Maps.

В тот день мужчине нужно было добраться до адреса, где он раньше не бывал. Чтобы не сбиться с пути перуанец проложил виртуальный маршрут и пытался в деталях его запомнить, изучал панораму улиц.

Путь лежал мимо моста, который перуанцы называют на испанский манер Puente de los Suspiros de Barranco. На русский это переводится, как «Мост Вздорхов». Здесь то мужчина и обратил внимание на парочку, милующуюся на скамейке.

Женщина сидела на краю, а мужчина лежал головой на ее коленях. Несмотря на плохое качество снимка, фигура, волосы, одежда – все выдавало его супругу.

Взбешенный перуанец потребовал объяснений. И хоть снимок был сделан несколько лет назад – сервис не так часто меняет панорамы - это значения не имело.

Мужчина потребовал объяснения, а вот чем закончилась история не известно, сообщает «Пятый канал».