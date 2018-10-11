2018-10-11T10:56:15+03:00
В мире

В Евросоюзе с 2021 года запретят одноразовую пластиковую посуду

За соответствующий запрет проголосовал комитет Европарламента по окружающей среде
Екатерина БОЛГОВА
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В Евросоюзе с 2021 года запретят одноразовую посудуВ Евросоюзе с 2021 года запретят одноразовую посудуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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С 2021 года в Евросоюзе запретят некоторые одноразовые пластиковые изделия, прежде всего, посуду. За соответствующий запрет проголосовал комитет Европарламента по окружающей среде.

"Одноразовые пластиковые изделия,… на которые приходится более 70% морского мусора, будут запрещены в рамках планов, поддержанных в комитете по окружающей среде", — сообщается в релизе Европарламента.

Комитет Европарламента предлагает запретить пластиковые тарелки и столовые приборы "на рынке ЕС с 2021 года".

При этом содержится инициатива к 2025 году сократить использование в Евросоюзе некоторых других пластиковых изделий, которые пока нечем заменить. В список таких предметов попали, в частности, одноразовые коробки для бутербродов и контейнеры для мороженого и других десертов. Также предлагается сократить количество отходов от табачных изделий.

Соответствующий доклад с этими предложениями будет представлен на голосование пленарной сессии Европарламента, которая пройдет 22-25 октября.

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