Безработный москвич лишился машины за семь миллионов

СЕГОДНЯ 11:29 2018-10-11T11:30:25+03:00

Теперь в случившемся разбираются полицейские Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дорогое авто исчезло из гаража, который принадлежал владельцу иномарки

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Угнать эту машину ворам не помешала ни дорогая сигнализация, ни замки на дверях гаража, где стоял автомобиль. Добыча досталась внушительная – иномарка стоимостью семь миллионов рублей.

В полицию житель столицы обратился накануне. 10 октября из гаражного бокса на юго-западе Москвы исчезла его иномарка. Автомобиль Lexus LX750 пропал ночью, а потерю владелец обнаружил только утром.

Как именно преступники справились с сигнализацией – остается только гадать. Ущерб владелец оценил в семь миллионов рублей.

Кстати, 45-летний владелец дорогой иномарки оказался безработным, пишет сайт «Дни.ру».

Теперь в случившемся разбираются полицейские. Они возбудили уголовное дело и ищут преступников.

Подобные истории в Москве не редкость. Сайт kp.ru рассказывал, что недавно в центре Москве неизвестный угнал автомобиль Range Rover стоимостью около девять миллионов рублей.