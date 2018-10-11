Эксперты рассказали о самом безопасном смартфоне в мире

СЕГОДНЯ 12:42 2018-10-11T12:42:21+03:00

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Эксперты в области компьютерной безопасности назвали смартфоны фирмы Apple самыми надежными в мире с точки зрения сохранения личной информации пользователей. По словам специалистов, создатели iPhone максимально оперативно реагируют на появление уязвимости в своих устройствах.

Кроме того эксперты относят к плюсам этой категории смартфонов политику компании, которая строго относится к возможности стороннего воздействия на гаджеты.

«Доказано, что Android может собирать данные со смартфона и отправлять их на сервера Google для рекламы», — цитирует специалиста Джессику Ортега «Федеральное агентство новостей».

В то время как Apple себе такого не позволяет.

При этом специалист по компьютерной безопасности Давид Гинзбур напомнил, что пользователи и сами должны следить за безопасностью личных гаджетов. Ведь многое зависит от того, какие приложения устанавливают люди и какими ресурсами они пользуются, пишет сайт телеканала «Звезда».