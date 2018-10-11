Стали известны города, аэропортам которых присвоят имена великих россиян

СЕГОДНЯ 13:53 2018-10-11T13:54:10+03:00

Завершится конкурс 5 декабря, тогда и объявят имена, которые будут присвоены 45 аэропортам РФ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Московский аэропорт Внуково может быть назван в честь Дмитрия Менделеева

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Общественная палата обнародовала список список 45 городов РФ, аэропортам которых присвоят имена выдающихся известных российских деятелей разных эпох в рамках программы "Великие имена России".

Имена будут выбраны при помощи общественного голосования. Данную идею выдвинули Русское географическое общество, Российское историческое общество, Общество русской словесности, Российское военно-историческое общество. Общественная палата РФ будет будет следить за осуществлением проекта.

"Уже заработал сайт нашего проекта, на него можно зайти и там есть список городов. Сайт называется великиеимена.рф", — сообщил секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев.

В списке городов участвуют Москва, Санкт-Петербург, Анапа, Сочи, Симферополь, Екатеринбург, Калининград, Воронеж, Новосибирск, Иркутск, Пермь, Мурманск, Магадан, Сургут, Тюмень, Хабаровск и другие.

До 21 октября будет осуществляться сбор предложение от жителей регионов, с 22 по 28 октября будет формироваться лонг-лист. Сообщается, что имя сможет войти в список в том случае, если оно наберет не менее 500 голосов на сайте проекта, передает РИА Новости.

С 29 октября по 7 ноября будет уже будет отобран короткий лист, в который войдет тройка лидеров. До 30 ноября пройдёт открытое голосование по принципу "один голос — один аэропорт — одно имя". Голосовать можно будет как на сайте, так и заполняя анкеты в наиболее тиражных региональных изданиях, на стойках волонтеров, в аэропортах и на борту самолетов.

Завершится конкурс 5 декабря, тогда и объявят имена, которые будут присвоены 45 аэропортам РФ.

Один из инициаторов проекта, епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов), ответственный секретарь Общества русской словесности предположил, что московский аэропорт Внуково может быть назван в честь Дмитрия Менделеева, а Шереметьево — честь писателя Фёдора Достоевского.

"Это самый читаемый на западе русский писатель", — пояснил Шевкунов. Однако еписком добавил, что в данном вопросе инициаторы буду придерживаться решения народа.

ВАЖНО

Проголосовать за имя для аэропорта можно на сайте великиеимена.рф