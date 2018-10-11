Адвокат Кокорина заявил, что чиновник спровоцировал футболиста на драку

СЕГОДНЯ 13:28 2018-10-11T13:29:20+03:00

По словам Олега Попова, после инцидента оба участника конфликта принесли друг другу извинения

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Президент адвокатского бюро А-ПРО Олег Попов, который на данный момент представляет интересы игрока ФК "Зенит" Александра Кокорина, заявил, что пострадавший от рук его подзащитного чиновник Минпромтора Денис Пак сам спровоцировал конфликт.

Юрист подтвердил, что 8 октября в одной из кофеен на Большой Никитской улице в Москве между мужчинами действительно возникла ссора. При этом, по словам Попова, чиновник обрушился на футболиста с нецензурной руганью, и лишь после этого Кокорин ударил его стулом по голове.

Особый акцент адвокат делает на то, что никакого преступного сговора между спортсменом и его друзьями не было. На кадрах с места инцидента видно, что драка началась спонтанно, и изначально товарищи футболиста сидели за столом, не принимая никакого участия в конфликте.

"Действия Кокорина в отношении Пака были спровоцированы самим потерпевшим, там же, в кафе, конфликт был полностью исчерпан, и его участники принесли друг другу извинения", - говорится в заявлении Попова.

Защитник подчеркнул, что в других инцидентах, произошедших в тот же день (речь идет об избиении личного водителя ведущей Первого канала), игрок "Зенита" участия якобы не принимал.

Напомним, как писал сайт kp.ru ранее, в настоящий момент сам Кокорин, а также другой фигурант уголовного дела, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев находятся в изоляторе. Они проходят подозреваемыми по статье "Хулиганство".

Кроме того, в четверг был задержан младший брат Кокорина, 18-летний Кирилл. По версии следствия, молодой человек принимал активное участие в обеих драках.