«Отчислен за неуспеваемость и поделку документов»: что известно про младшего брата футболиста Кокорина, засветившегося с ним в драках

СЕГОДНЯ 15:59 2018-10-09T17:15:43+03:00

Младший брат Кокорина, засветившийся с ним в драках, был отчислен из вуза за неуспеваемость и подделку документов [видео]

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В университете до сих вспоминают «это чудо»

Одним из самых яростных участников драк, в которых утром понедельника засветились футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, стал младший брат игрока «Зенита», 18-летний Кирилл Кокорин. Как рассказал «КП» адвокат пострадавшего чиновника Дениса Пака – Геннадий Удунян, именно он больше всех размахивал руками и ногами, избивая водителя, а вслед за ним и сотрудника минпроторга.

Сами скандалисты и их окружение с журналистами не общаются, но «Комсомолке» удалось выяснить подробности, живописно характеризующие 18-летнего драчуна. Ректор Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров в эфире радио «КП» рассказал о бывшем студенте Кокорине:

- Сейчас у нас нет такого студента. В прошлом году поступал к нам, но мы его выгнали еще в тот же год. За академическую неуспеваемость. Секунду, открою базу данных. Кирилл Кириллович. Было такое чудо. Так. Он был зачислен на платной основе 4 августа 17-го года. Подчеркиваю, на платной основе. На факультет государственного управления и финансового контроля. Он получил 18 декабря 17-го года выговор за пропуски занятий без уважительных причин. А 21 февраля 18-го года был отчислен из университета за академическую неуспеваемость и подделку документов.

Видео: Кокорин и Мамаев избивают водителя телеведущей Первого канала.На камерах отчетливо видно, как трое мужчин наносят пострадавшему сильные удары по голове.

- А что он подделал?

- По-моему, поддельную медицинскую справку он принес по поводу того, что на экзамены не являлся.

Семья Кокориных.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- А есть у вас данные, с каким количеством баллов он поступил?

- Да, конечно. У него общее количество баллов было 165 и 300. На платной основе 165 – это минимально было раньше. Он за время учебы, он учился полгода, получил четыре двойки и три тройки, два незачета и восемь раз не являлся на экзамены. И за то, что не являлся, с него потребовали объяснение. И он представил какую-то поддельную справку медицинскую. Мы проверили. Оказалось, что она поддельная. И мы его отчислили. Он все равно был бы отчислен за академическую неуспеваемость, потому что вот я смотрю его оценки. Два, два, два, три, два, два, неявка, не зачтено, неявка, неявка, неявка, три. Выдающийся результат.

- Он пытался как-то договориться?

- У нас это невозможно.

Судя по страницам Кирилла в соцсетях, старшим братом он восхищается и всегда защищает. Так например, в прошлый скандал два года назад, когда Кокорин-старший бурно отмечал вылет сборной с Чемпионата Европы, разливая в баре шампанское на общую сумму в 250 тысяч евро, гневные подписчики писали Кириллу: «Мне бы было стыдно за такой поступок моего брата. Столько детей больных, столько материнских слез, а этот у***к раскидывается деньгами! Почему твой брат кривоногий осел?»

- Сколько он уже отдал на благотворительность, ты в жизни не заработаешь, мне не стыдно за него! – парировал младший брат. – И сам ты кривоногий. Мой брат – лучший!

Напомним, по фактам обеих драк полиция возбудила два дела по статьям «Побои». Дебоширам грозит до двух лет за решеткой.

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