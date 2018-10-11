2018-10-11T10:20:58+03:00
Происшествия

МВД официально подтвердило участие Кокорина и Мамаева в избиениях

Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении футболистов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин. Фото Станислав Красильников ТАССФутболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин. Фото Станислав Красильников ТАСС
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Правоохранительные органы официально установили участие футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина в двух инцидентах с избиением граждан. Об этом сообщил начальник УИиОС Главного управления МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

По его словам, 8 октября в полицию обратилась женщина, которая сообщила об избиении человека на пересечении улиц 2-я Бресткая и Большая Садовая. Несколько человек разбили стекло принадлежащего ей автомобиля, повредили заднюю дверь, а после набросились с кулаками на водителя. Позже выяснилось, что пострадавший работает на ведущую Первого канала Ольгу Ушакову.

Через несколько часов в правоохранительные органы поступило еще одно заявление. Согласно ему, в одном из кафе на улице Большая Никитская молодые люди вступили в конфликт с другим посетителем и нанесли ему несколько ударов. В этом случае пострадавшим оказался высокопоставленный сотрудник Минпромторга Денис Пак.

"При изучении записей с камер видеонаблюдения было установлено, что в совершении указанных противоправных деяний принимали участие одни и те же люди", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГУ МВД РФ.

По факту обоих инцидентов были возбуждены уголовные дела по статье "Побои", однако позднее их выделили в отдельное производство. Теперь Кокорин и Мамаев подозреваются в хулиганстве.

Учитывая широкий общественный резонанс, материалы дела были переданы в Главное следственное управление столицы, которое и займется расследованием. В четверг, 11 октября, планируется проведение очных ставок и других следственных мероприятий, а в пятницу следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении футболистов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, оба спортсмена явились в полицию в минувшую среду. Сначала на допрос пришел полузащитник ФК "Краснодар", а после уже с опозданием страдам порядка сдался и игрок "Зенита". В настоящий момент молодые люди находятся в изоляторе, где они проведут по меньшей мере 48 часов.

Футболисты Кокорин и Мамаев избивают чиновника в "Кофемании".Кокорин и Мамаев избивают чиновника Минпромторга в московской Кофемании

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