Россия временно прекратит пилотируемые запуски после аварии с «Союзом МС-10»

СЕГОДНЯ 15:35 2018-10-11T15:35:44+03:00

Вице-премьер Юрий Борисов выразил уверенность, что американская сторона отнесется к ситуации с пониманием

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Запуски российских пилотируемых космических кораблей временно приостановлены до конца расследования причин аварии с «Союзом МС-10». Об этом сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.

«Естественно в такой ситуации пилотируемые пуски прекращаются до разбора всей ситуации», - заявил Борисов.

По его словам, инцидент с «Союзом» неприятный, но не уникальный в истории, нештатные ситуации возникали как в отечественной, так и в зарубежной космонавтике.

«Это высокотехнологичная отрасль, которая связана с риском, не зря наши космонавты получают всегда высокие награды за полет. Люди рискуют своей жизнью», - напомнил Борисов.

Из положительных сторон произошедшего вице-премьер отметил, что аварийная система спасения экипажа доказала свою работоспособность.

Также чиновник подчеркнул, что Роскосмос не будет скрывать от американских коллег результаты расследования происшествия и доведет до их сведения всю необходимую информацию.

«Я думаю, что американская сторона с пониманием отнесется к этой ситуации. Мы, естественно, не будем скрывать причины, это не принято в таких ситуациях. Конечно, они обязаны знать, мы доведем до них всю необходимую информацию, которая привела к аварии», - добавил Борисов.

Ранее во время запуска к МКС корабля «Союз МС-10» с космодрома «Байконура» произошла нештатная ситуация — корабль аварийно отделился от ракеты-носителя и совершил посадку в Казахстане. Позже выяснилось, что экипаж — космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг - жив и вышел на связь, спасательные службы успешно провели его эвакуацию.

Авария произошла на 121 секунде полета, на высоте 47 километров. По предварительным данным, ее причиной стали проблемы с отстыковкой первой ступени ракеты-носителя. Во время приземления члены экипажа испытали перегрузки в 10-12G.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/672908" frameborder="0"></iframe> Очевидцы сняли момент падения капсулы с космонавтами.

В свою очередь в НАСА заявили, что состояние экипажа «Союз МС-10» оценивается как хорошее и расследование инцидента продолжается.