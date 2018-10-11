Экипаж корабля "Союз МС-10" совершил посадку в Казахстане
Члены экипажа космического корабля "Союз МС-10" приземлились на территории Казахстана.
Напомним, ранее во время старта "Союза" с космодрома Байконур произошла авария носителя. Сообщалось, что с экипажем все в порядке, они живы и могут приземлиться в Казахстане.
"Во время запуска корабля "Союз МС-10" произошла нештатная ситуация. Сработала система аварийного спасения, корабль совершил посадку в Казахстане по трассе полета", - сообщается в микроблоге Роскосмоса в Twitter.
Позже стало известно, что члены экипажа корабля - россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг - совершили посадку и вышли на связь.
"Экипаж корабля жив и вышел на связь! Спасатели уже выдвинулись на поиски и эвакуацию Алексея Овчинина и Ника Хейга", - говорится в сообщении.
Союз -МС 10 выполняет аварийную посадку.
Отметим, "Союз" направлялся к МКС, члены экипажа должны были выполнить различные задачи, среди которых - расследование инцидента с появлением отверстия в обшивке станции.