Экипаж корабля "Союз МС-10" совершил посадку в Казахстане

СЕГОДНЯ 12:36 2018-10-11T12:40:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Члены экипажа космического корабля "Союз МС-10" приземлились на территории Казахстана.

Напомним, ранее во время старта "Союза" с космодрома Байконур произошла авария носителя. Сообщалось, что с экипажем все в порядке, они живы и могут приземлиться в Казахстане.

"Во время запуска корабля "Союз МС-10" произошла нештатная ситуация. Сработала система аварийного спасения, корабль совершил посадку в Казахстане по трассе полета", - сообщается в микроблоге Роскосмоса в Twitter.

Позже стало известно, что члены экипажа корабля - россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг - совершили посадку и вышли на связь.

"Экипаж корабля жив и вышел на связь! Спасатели уже выдвинулись на поиски и эвакуацию Алексея Овчинина и Ника Хейга", - говорится в сообщении.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/672888" frameborder="0"></iframe> Союз -МС 10 выполняет аварийную посадку.

Отметим, "Союз" направлялся к МКС, члены экипажа должны были выполнить различные задачи, среди которых - расследование инцидента с появлением отверстия в обшивке станции.