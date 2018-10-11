На старте ракеты "Союз" к МКС произошла авария носителя
В четверг, 11 октября, при старте ракеты "Союз" к Международной космической станции произошла авария носителя. Об этом сообщил диктор, ведущий трансляцию старта.
Союз -МС 10 выполняет аварийную посадку.
Как сообщил источник "Интерфакса" в космической отрасли, после запуска на космическом аппарате аварийно отключились двигатели второй ступени. Отмечается, что члены экипажа живы, они могут приземлиться в Казахстане.
Новый экипаж МКС отправляется в космос.С Байконура стартует ракета Союз-ФГ . На МКС отправляется Россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Место третьего экипажа займет контейнер с грузом
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, старт российской ракеты-носителя “Союз-МГ” с космическим кораблем “Союз МС-10” произошел с космодрома "Байконур". К МКС планировали отправиться российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Тайлер Хейг. Третьего члена экипажа заменили на контейнер с продуктами.
Планировалось, что экипаж “Союз МС-10” проведет на МКС чуть больше шести месяцев. Для командира корабля Алексея Овчинина это будет второй полет, для америкаца - первый. Ожиджалось, что россиянин проведент расследование появления отверстия в обшивке станции.