На старте ракеты "Союз" к МКС произошла авария носителя

СЕГОДНЯ 12:04 2018-10-11T12:43:24+03:00

Во время старта ракеты "Союз" к МКС произошла авария носителя Фото: REUTERS

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В четверг, 11 октября, при старте ракеты "Союз" к Международной космической станции произошла авария носителя. Об этом сообщил диктор, ведущий трансляцию старта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/672888" frameborder="0"></iframe> Союз -МС 10 выполняет аварийную посадку.

Как сообщил источник "Интерфакса" в космической отрасли, после запуска на космическом аппарате аварийно отключились двигатели второй ступени. Отмечается, что члены экипажа живы, они могут приземлиться в Казахстане.

Новый экипаж МКС отправляется в космос.С Байконура стартует ракета Союз-ФГ . На МКС отправляется Россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Место третьего экипажа займет контейнер с грузом

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, старт российской ракеты-носителя “Союз-МГ” с космическим кораблем “Союз МС-10” произошел с космодрома "Байконур". К МКС планировали отправиться российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Тайлер Хейг. Третьего члена экипажа заменили на контейнер с продуктами.

Планировалось, что экипаж “Союз МС-10” проведет на МКС чуть больше шести месяцев. Для командира корабля Алексея Овчинина это будет второй полет, для америкаца - первый. Ожиджалось, что россиянин проведент расследование появления отверстия в обшивке станции.