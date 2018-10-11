2018-10-11T15:53:49+03:00
В мире

В Египте 17 человек приговорили к смертной казни по обвинению во взрывах в церквях

Сообщается, что еще девятнадцать подсудимых приговорены к пожизненному заключению, восемь - к пятнадцати годам лишения свободы
Сакина НУРИЕВА
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Взрыв в церкви египетского города Танта в апреле 2017-го года.Взрыв в церкви египетского города Танта в апреле 2017-го года.Фото: REUTERS
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Военный суд египетского города Александрия приговорил к смерти семнадцать человек по обвинению во взрывах церквей в Египте в 2016-2017 годах.

Как сообщает издание "Youm7", также еще девятнадцать подсудимых приговорены к пожизненному заключению, восемь – к пятнадцати годам лишения свободы.

Известно, что осужденные по данному делу виновны в гибели восьмидесяти двух человек.

Суд обвиняет арестованных в членстве в террористической группировке ИГ ("Исламское государство", запрещена в РФ), формировании ее ячеек в Каире и провинции Кена, расположенной на юге Египта, и непосредственном участии в подготовке и осуществлении взрывов в церквях.

В апреле 2017 года в египетском городе Танта во время службы в двух церквях произошел теракт, взрывы прогремели с разницей в два часа. Погибли порядка 30 человек, около 80 получили ранения. Подрыв осуществи террорист-смертник.

Второй взрыв произошел у входа в церковь в городе Александрии, где в это время находился патриарх Коптской церкви Феодор (Тавадрос) II. Погибли 18 человек, среди них четверо сотрудников полиции, которые остановили смертника и не пустили его в церковь.

Напомним, в ноябре 2017 года в более 200 человек погибли и 150 получили ранения при взрыве в египетской мечети.

Первые кадры с места теракта в Египте.В результате нападения террористов на мечеть в египетской провинции Северный Синай погибли более 230 человек, свыше сотни получили ранения различной степени ...

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