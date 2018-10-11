Глава Курской области Александр Михайлов ушел в отставку

СЕГОДНЯ 15:51 2018-10-11T15:51:58+03:00

Губернатор Курской области покинул свой пост после 18 лет пребывания на нем Фото: Ольга ВОЛКОВА

Губернатор заявил, что заботу о регионе возьмет на себя более молодой руководитель

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Губернатор Курской области Александр Михайлов принял решение уйти в отставку. О досрочном сложении полномочий главы региона было объявлено в четверг, 11 октября.

"Хочу поблагодарить всех за совместную плодотворную работу в регионе, и считаю, что развитие Курской области должно продолжиться под руководством молодого руководителя. Желаю ему успехов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации региона.

Примечательно, что за несколько часов до этого в аппарате Курской области журналистам "КП" не подтвердили информацию об отставке губернатора. В администрации заявили, что Александр Николаевич готовится принять участие в V Форуме регионов Беларуси и России в Могилеве.

Между тем, незадолго до этого в СМИ всплыло также постановление главы региона о "золотом парашюте". Данный документ гарантирует политику предоставление транспорта из гаража областной администрации в рабочее время сроком на три года, бесплатный проезд до Москвы и обратно два раза в год, беспрепятственный вход в региональный аппарат, внеочередной личный прием у нового губернатора, охрану по месту жительства сроком на год и даже бесплатное погребение.