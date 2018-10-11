2018-10-11T15:51:58+03:00
Политика

Глава Курской области Александр Михайлов ушел в отставку

Губернатор заявил, что заботу о регионе возьмет на себя более молодой руководитель
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Губернатор Курской области покинул свой пост после 18 лет пребывания на немГубернатор Курской области покинул свой пост после 18 лет пребывания на немФото: Ольга ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

Губернатор Курской области Александр Михайлов принял решение уйти в отставку. О досрочном сложении полномочий главы региона было объявлено в четверг, 11 октября.

"Хочу поблагодарить всех за совместную плодотворную работу в регионе, и считаю, что развитие Курской области должно продолжиться под руководством молодого руководителя. Желаю ему успехов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации региона.

Примечательно, что за несколько часов до этого в аппарате Курской области журналистам "КП" не подтвердили информацию об отставке губернатора. В администрации заявили, что Александр Николаевич готовится принять участие в V Форуме регионов Беларуси и России в Могилеве.

Между тем, незадолго до этого в СМИ всплыло также постановление главы региона о "золотом парашюте". Данный документ гарантирует политику предоставление транспорта из гаража областной администрации в рабочее время сроком на три года, бесплатный проезд до Москвы и обратно два раза в год, беспрепятственный вход в региональный аппарат, внеочередной личный прием у нового губернатора, охрану по месту жительства сроком на год и даже бесплатное погребение.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Собственников квартир в России могут заставить платить за долги соседей
Испанское правительство объявит Майорку "зоной бедствия" из-за наводнения
Умер вице-президент РАХ Анатолий Левитин
Очевидцы сняли видео момента падения капсулы с космонавтами корабля Союз МС-10
Следствие попросит об аресте Кокорина и Мамаева
В Египте 17 человек приговорили к смертной казни по обвинению во взрывах в церквях
Следствие просит арестовать вице-президента ОАК Герасимова
Немецкое здание Die Welt оценило российские автомобили Aurus
Россия временно прекратит пилотируемые запуски после аварии с «Союзом МС-10»
Приятель рассказал о «трудном» детстве Мамаева
Первые фото космонавтов после аварийного приземления корабля "Союз МС-10" опубликовал "Роскосмос"
Волкер: США отвергают идею Москвы о проведении референдума о статусу Донбасса
В ФРГ отказались называть источники данных о "причастности" ГРУ к кибератакам
Жители рассказали об убийце следователя в Подмосковье
Во ФСИН рассказали, что реабилитация Сенцова займет около трех недель
По итогам проверок всего два процента проб молока на Ямале признаны фальсификатом
ТАСС: Состояние членов экипажа аварийного корабля «Союз» «не вполне хорошее»
Член космической Академии назвал возможные причины аварии "Союза"
Футбольный клуб "Монако", за который играет Александр Головин, уволил главного тренера
Роскосмос подписал контракт на полет первого космонавта из ОАЭ
В Кремле опровергли подготовку встречи Путина и Трампа в Хельсинки
Названы возможные причины аварии ракеты носителя Союз МС-10