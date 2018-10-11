СЕГОДНЯ 16:15 2018-10-11T16:15:44+03:00

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Собственников квартир в России могут заставить платить за долги соседей.

Центр стратегических разработок (ЦСР) предложил обязать собственников жилья в многоквартирных домах совместно оплачивать долги соседей. Затем россияне смогут требовать возмещения от должников через суд.

По мнению исполнительного директора некоммерческого партнерства "ЖКХ Контроль" Светланы Разворотневой, такая система оплаты нежизнеспособна в нашей России.

"Этот пункт я никогда не поддерживала, так как в наших условиях он нежизнеспособен. Думаю, что они взяли эту идею у западных коллег, где есть кооперативы", — рассказала Разворотнева.

Она отметила, что такая система должна быть выстроена изначально, с момента строительства дома. "Соответствующий договор должен быть подписан еще на стадии строительства, то есть люди должны идти на это сознательно", — добавила Разворотнева.

По ее словам, в западных странах также отличается законодательство в этой сфере.

«В наших условиях, я думаю, это бесперспективная вещь, которую вряд ли кто-то поддержит – ни граждане, ни власти», - подчеркнула эксперт, передает РИА Новости.