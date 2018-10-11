2018-10-11T20:16:22+03:00
В мире

Взрыв на авиабазе в Бельгии: Пострадали два человека, уничтожен истребитель F-16

Минобороны королевства инициировало расследование в связи с нарушением техники безопасности
Денис СУХОВ
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Взрыв на авиабазе в Бельгии: Пострадали два человека, уничтожен истребитель F-16Взрыв на авиабазе в Бельгии: Пострадали два человека, уничтожен истребитель F-16Фото: EASTNEWS/AFP
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Во время технических работ на военной авиабазе Флоренн в Бельгии произошел взрыв, полностью уничтоживший один истребитель F-16 и повредивший второй. Кроме того, два человека получили травмы, сообщили в Минобороны королевства.

«Взрыв произошел в четверг во второй половине дня на базе Флоренн в результате пожара, возникшего примерно в 14:10 (15:10 мск) в ходе технических работ. В результате полностью уничтожен истребитель-бомбардировщик F-16, еще один самолет поврежден. Два техника получили контузию, им оказана медицинская помощь», - говорится в сообщении ведомства.

В связи с инцидентом управление авиационной безопасности Минобороны Бельгии начало расследование предполагаемого нарушения техники безопасности.

До сегодняшнего дня в составе бельгийских ВВС было 54 самолета F-16 1982 и 1991 годов выпуска. Эксплуатационный ресурс машин практически выработан, королевство планирует приобрести у США истребители пятого поколения F-35 взамен устаревших F-16.

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