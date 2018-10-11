2018-10-11T20:35:31+03:00
Происшествия

«Прошу не лишать меня свободы»: Кокорин пообещал в суде «сделать все», чтобы заслужить прощение и загладить вину

Адвокат футболиста назвал драку с его участием «роковым стечением обстоятельств»
Денис СУХОВ
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Александр Кокорин в ожидании вердикта судьиАлександр Кокорин в ожидании вердикта судьиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Обвиняемый в хулиганстве игрок «Зенита» Александр Кокорин попросил суд не помещать его под арест, пообещав сделать все возможное, чтобы загладить вину и заслужить прощение.

«Я вёл себя недопустимо, я сделаю все, чтобы заслужить прощение и загладить вину. Прошу не лишать меня свободы», - заявил Кокорин, подчеркнув, что ему «очень стыдно перед родителями, клубом и болельщиками».

В свою очередь адвокат футболиста назвал драку с участием своего подзащитного «роковым стечением обстоятельств», а самого Кокорина охарактеризовал как «отличного спортсмена, примерного сына и любящего отца».

В четверг в Тверском суде Москвы решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении Александра Кокорина, против которого выдвинуты обвинения по уголовной статье «Хулиганство», предполагающей до пяти лет лишения свободы.

Следствие требует для Кокорина двух месяцев ареста, настаивая, что будучи на свободе футболист может представлять опасность для общества.

Напомним, в понедельник утром игроки «Зенита» и «Краснодара» Кокорин и Мамаев поучаствовали сразу в двух потасовках в центре Москвы, с группой молодых людей избив чиновника Минпромторга Дениса Пака и водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука.

Оба футболиста были задержаны на 48 часов после допроса в Главном следственном управлени московской полиции.

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