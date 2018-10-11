Тверской суд арестовал Павла Мамаева на два месяца
Тверской суд Москвы арестовал футболиста «Краснодара» Павла Мамаева на один месяц 28 суток по обвинению в побоях и хулиганстве, удовлетворив ходатайство стороны обвинения. Соответствующее решение приняла председательствующая судья Дмитрий Гордеев.
В ходе заседания сторона обвинения подчеркнула, что Павел Мамаев совершил преступление в составе группы лиц, и его пребывание на свободе представляет потенциальную опасность для общества. Кроме того, финансовое состояние футболиста позволяет в любой момент скрыться от следствия или оказать давление на потерпевших и свидетелей.
Мамаев арестован.
В свою очередь защитники Мамаева просили суд принять во внимание, что у него на иждивении находятся жена и двое детей. Также адвокаты заявили, что Мамаев не принимал непосредственного участия в потасовке в кафе «Кофемания», и обвинения в хулиганстве к нему не применимы.
«Я не собираюсь скрываться, готов помогать следствию, готов сдать загранпаспорта. Я хочу публично извиниться перед пострадавшими, я не имел права себе этого позволять, я готов загладить весь моральный и материальный ущерб, хочу, чтобы это донесли до пострадавших», - заявил сам обвиняемый.
Напомним, в понедельник утром игроки «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев поучаствовали сразу в двух потасовках в центре Москвы, с группой молодых людей избив чиновника Минпромторга Дениса Пака в кафе «Кофемания» и напав на водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука у гостиницы «Пекин».
Оба футболиста были задержаны на 48 часов сразу после допроса в Главном следственном управлени московской полиции. Отметим, что статья УК РФ «Хулиганство» предполагает до пяти лет лишения свободы в качестве максимального наказания.
Ранее суд поставил заключить под стражу на два месяца Кокорина и его младшего брата Кирилла, также принимавшего участие в потасовках.
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