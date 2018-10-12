Компания «Кэшбери» приостановила работу до 1 ноября

СЕГОДНЯ 01:57 2018-10-12T01:57:00+03:00

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Финансовая пирамида «Кэшбери» временно прекратила свою работу до 1 ноября. Об этом сообщил председатель правления Группы компаний Артур Варданян.

Он отметил, что сейчас компания «переживает не очень хорошие времена» после того, как в СМИ на нее обрушился «шквал грязи и негатива».

«Две недели продолжалась новостная вакханалия, во время которой постепенно блокировались наши счета — как банковские, так и биржевые, шантажировались наши партнеры, с которыми мы связаны финансово, запугивались наши лидеры, проводились множественные вредоносные действия с сайтом»,— говорит Варданян в видеообращении, которое опубликовано на YouTube-канале ГК «Кэшбери».

По его словам, компания на время заблокирует ввод и вывод средств, а также внутренние переводы, чтобы восстановить заблокированные счета и создать платежную инфраструктуру, и «начать выполнение финансовых обязательств перед инвесторами». Варданян подчеркнул, что это вынужденные временные меры.

Как рассказывал сайт kp.ru, Центробанк раскрыл новую финансовую пирамиду – крупнейшую за последние несколько лет. Компания «Кэшбери» обещала своим вкладчикам доходность до 600% годовых. В нее вложились десятки тысяч человек по всей стране.

На прошлой неделе правоохранительные органы приступили к проверкам ее деятельности « и попросили у суда блокировать сайты финансовой пирамиды.