2018-10-12T01:57:00+03:00
Экономика

Компания «Кэшбери» приостановила работу до 1 ноября

Председатель правления ГК Артур Варданян выступил в обращением
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Председатель правления Группы компаний «Кэшбери» Артур ВарданянПредседатель правления Группы компаний «Кэшбери» Артур Варданян
Изменить размер текста:

Финансовая пирамида «Кэшбери» временно прекратила свою работу до 1 ноября. Об этом сообщил председатель правления Группы компаний Артур Варданян.

Он отметил, что сейчас компания «переживает не очень хорошие времена» после того, как в СМИ на нее обрушился «шквал грязи и негатива».

«Две недели продолжалась новостная вакханалия, во время которой постепенно блокировались наши счета — как банковские, так и биржевые, шантажировались наши партнеры, с которыми мы связаны финансово, запугивались наши лидеры, проводились множественные вредоносные действия с сайтом»,— говорит Варданян в видеообращении, которое опубликовано на YouTube-канале ГК «Кэшбери».

По его словам, компания на время заблокирует ввод и вывод средств, а также внутренние переводы, чтобы восстановить заблокированные счета и создать платежную инфраструктуру, и «начать выполнение финансовых обязательств перед инвесторами». Варданян подчеркнул, что это вынужденные временные меры.

Как рассказывал сайт kp.ru, Центробанк раскрыл новую финансовую пирамиду – крупнейшую за последние несколько лет. Компания «Кэшбери» обещала своим вкладчикам доходность до 600% годовых. В нее вложились десятки тысяч человек по всей стране.

На прошлой неделе правоохранительные органы приступили к проверкам ее деятельности « и попросили у суда блокировать сайты финансовой пирамиды.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
США приветствуют продление Киевом особого статуса Донбасса
Меланья Трамп считает себя самым затравленным человеком в мире
Минобороны: Поставка Су-57 для ВКС пройдёт по плану
В США более 800 рейсов отменили из-за шторма «Майкл»
Путин освободил Александра Ефимова от должности посла РФ в ОАЭ
СМИ сообщили о договоренности США и Турция об освобождении пастора Брансона
Прокуратура Москвы проверит на экстремизм песни Гнойного и Замая
Первый тайм матча Лиги Наций Россия - Швеция завершился вничью 0:0
«Против государства не попрешь»: Знакомая Кокорина и Мамаева отказалась прокомментировать их арест
Facebook удалил 559 страниц перед промежуточными выборами в США
В NASA допустили, что из-за аварии с кораблем «Союз МС-10» МКС может остаться без экипажа
Тверской суд арестовал Павла Мамаева на два месяца
Путин назначил врио губернаторов Башкирии и Курской области
Порошенко утвердил приветствие «Слава Украине»
В России прошли масштабные учения стратегических ядерных сил
«Прошу не лишать меня свободы»: Кокорин пообещал в суде «сделать все», чтобы заслужить прощение и загладить вину