Порошенко заявил о победе над «московскими демонами»

СЕГОДНЯ 04:00 2018-10-12T04:00:41+03:00

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Президент Украины Петр Порошенко поздравил республику с предоставлением автокефалии Украинской православной церкви и назвал это событие победой над «московскими демонами». Обращение главы государства было опубликовано на его сайте.

«Я всех поздравляю с этим великим днем, которого украинский народ ждал долгих 332 года… это - большая победа боголюбивого украинского народа над московскими демонами, победа добра над злом, света над тьмой», - сказал Порошенко.

Также, украинский лидер уверен, что получение автокефалии означает «падение Третьего Рима как древней концептуальной заявки Москвы на мировое господство». При этом он пригласил посетить с визитом Украину патриарха Варфоломея – архиепископа Константинополя – Нового Рима и Вселенского патриарха.

«Украина с нетерпением ждет Вашего пастырского визита к народу, крещеного во времена равноапостольного князя Владимира», - отметил Петр Порошенко.

Как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что Синод Вселенского Патриархата принял решение снять анафему с предстоятеля неканоничного Киевского Патриархата Филарета, и признал незаконным «аннексию» Киевской митрополоии в 1686 году, открыв таким образом путь к получению автокефалии.