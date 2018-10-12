2018-10-12T06:32:13+03:00
Общество

Кадыров устроил на работу бросившего банку в пассажира чеченца

Хулиган будет благоустраивать улицы Грозного
Юлия ДИВЕЕВА
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Глава Чечни Рамзан КадыровГлава Чечни Рамзан КадыровФото: Архив "КП"
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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров устроил на работу молодого чеченца, который в московском автобусе бросил в одного из пассажиров жестяную банку с криком «Ахмат – сила!». Об этом сообщил сам чеченский лидер.

Он рассказал, что хулиган срочно вернулся в Грозный. Выснилось, что молодого человека зовут Турпал Хасиев. Он уроженец села Автуры Шалинского района.

«Он говорил, что 7 октября выехал в Москву с целью устроиться на работу. Чтобы он не утруждал себя, на месте был решен вопрос трудоустройства - с этой минуты Турпал будет работать, благоустраивая город, убирая сквервы и улицы, высаживая саженцы и цветы, вовремя их поливая», - написал Кадыров в Telegram.

Глава республики отметил, что Хасиев «слезно извиняется перед Ярославом Смирновым» за то, что бросил ему на колени пустую жестяную банку из-под напитка. Кадыров напомнил, что каждый чеченец должен помнить и правилах поведения где бы он не находился.

«К нарушающему их будет предъявлен спрос», - подчеркнул глава региона.

Как писал сайт «КП», молодой хулиган сам снял и выложил в интернет, то как швыряет парню банку, а потом требует от него сказать «Ахмат-сила». На просьбу вести себя нормально, чеченец говорит «заткнись».

Глава Чечни призвал автора ролика немедленно прибыть к нему в Грозный вместе со своими родственниками. Позже молодой человек выложил новое видео с извинениями.

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Найден чеченец, на которого разгневался Рамзан Кадыров
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