«Легализация раскола»: в РПЦ прокомментировали действия Константинополя по отношению к украинской церкви

СЕГОДНЯ 07:19 2018-10-12T07:19:40+03:00

Как заметил представитель патриарха Московского и всея Руси Александр Волков, подобных прецедентов в мировой истории еще не было

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В Русской православной церкви (РПЦ) прокомментировали решение Константинопольского патриархата по поводу украинской церкви. Как заявил официальный представитель патриарха Московского и всея Руси Александр Волков, действия Константинополя являются явным и агрессивным вмешательством в дела других церквей. По его словам, подобных прецедентов в мировой истории еще не было.

«Мы было еще ни одного прецедента в мировой истории, чтобы так нагло и безапелляционно Константинопольский патриархат вмешивался в дела другой поместной православной церкви. Мы наблюдаем за прецедентом», - сказал Волков в эфире телеканала «Россия 24».

А в беседе с ТАСС священник заметил, что Константинопольский патриархат узаконивает раскол. По его мнению, это приведет к непоправимым последствиям для мирового православия. «Это легализация раскола. Константинополь своими действиями переходит красную черту», - подчеркнул Александр Волков.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувший четверг, 11 октября, синод Константинопольского патриархата снял анафему с главы так называемого Киевского патриархата Филарета Денисенко, а также с главы еще одной раскольничьей группы - «Украинской автокефальной православной церкви» - митрополита Макария. При этом в Константинополе заявили о желании начать процедуру предоставления автокефалии Украинской православной церкви.