«Достигла ужасающего дна»: глава МИД Венгрии раскритиковал политику Украины в Закарпатье

СЕГОДНЯ 07:41 2018-10-12T07:41:57+03:00

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал действия украинских властей в Закарпатье. По его мнению, их целью является изменение национального состава региона. Кроме того, дипломат обвинил Верховную раду в «сговоре с экстремистами».

Как считает глава венгерского МИДа, политика Киева в отношении закарпатских венгров «достигла ужасающего дна». При этом, по словам Сийярто, ряд предложений политиков незалежной напоминает «самые мрачные диктатуры».

Также министр заверил, что венгры, прощивающие на территории Украины, могут рассчитывать на помощь Будапешта, сообщает официальный сайт венгерского правительства.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, отношения между Будапештом и Киевом обострились еще осенью прошлого года, когда президент незалежной Петр Порошенко подписал скандальный закон «Об образовании». А недавно на Украине объявили о намерении выслать из страны консула Венгрии за выдачу паспортов украинским гражданам.