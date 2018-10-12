Россия с ноября прекращает поставки в Белоруссию бензина, дизеля и мазута

СЕГОДНЯ 07:49 2018-10-12T08:41:10+03:00

Россия более года не будет поставлять в Белоруссию темные нефтепродукты Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

С ноября 2018 года и до конца 2019 года Россия не будет поставлять горюче-смазочные материалы (ГСМ) в Белоруссию. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

Он отметил, что это соответствует условию подписанного ранее индикативного баланса на поставки нефтепродуктов до конца 2019 года и касается бензина, дизельного топлива и мазута.

Как передает ТАСС, ранее Белоруссия реэкспортировала российские нефтепродукты. Теперь, по условиям новых договоренностей, такой возможности у нее нет - соглашение исключает возможность «серых» схем в поставках нефтепродуктов в рамках союзного государства.

Однако Новак подчеркнул, что на год будут ограничены поставки темных нефтепродуктов, дизельного топлива, чтобы сохранить пропорции доходов бюджетов в соответствии с ранее запланированными показателями. При этом документ сохраняет возможность поставок нефтепродуктов нефтехимических заводов. Например лакокрасочных изделий, химической продукции.