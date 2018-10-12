2018-10-12T08:05:18+03:00
В мире

Летевший из США в Китай самолет вынужденно сел в Канаде

На борту Boeing 787-8 возникли сразу две проблемы
Дарья ИВАШКИНА
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Летевший из США в Китай самолет вынужденно сел в КанадеЛетевший из США в Китай самолет вынужденно сел в КанадеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 12 октября, появилась информация о том, что самолет авиакомпании American Airlines, летевший из американского Далласа (штат Техас) в Пекин, совершил вынужденную посадку в аэропорту канадского города Калгари. На борту воздушного судна в тот момент находились 209 пассажиров и 13 членов экипажа.

Как уточнил представитель авиаперевозчика, Boeing 787-8 изменил курс, так как один из пассажиров почувствовал себя плохо. Кроме того, вскоре стало известно о возникшей на борту механической проблеме.

Стоит отметить, что изначально лайнер хотели посадить в Эдмонтоне, но там длины взлетно-посадочной полосы оказалось недостаточно для посадки такого крупного самолета.

В результате посадка Boeing 787-8 в аэропорту Калгари.прошла в штатном режиме, никто из пассажиров не пострадал, передает телеканал CTV.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в октябре прошлого года пассажирский самолет экстренно сел в Канаде из-за разрушившегося двигателя. Тогда лайнеру пришлось приземлиться на военном аэродроме.

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